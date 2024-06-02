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Президент «Реала» Перес высказался о будущем Модрича после победы в Лиге чемпионов

Президент «Реала» Перес высказался о будущем Модрича после победы в Лиге чемпионов
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о ситуации с продлением контракта лидера и звезды «сливочных» Луки Модрича после победы испанцев в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Думаю, Модрич останется с нами ещё на один сезон. Одна заключительная встреча, и тогда контракт будет подписан. В этом нет никаких сомнений. Лука 一 одна из самых выдающихся легенд нашего клуба. Мы очень рады, что он останется», — сказал Перес после финального матча ЛЧ.

Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Отметим, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

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