Президент «Реала» Перес высказался о будущем Модрича после победы в Лиге чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал о ситуации с продлением контракта лидера и звезды «сливочных» Луки Модрича после победы испанцев в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Думаю, Модрич останется с нами ещё на один сезон. Одна заключительная встреча, и тогда контракт будет подписан. В этом нет никаких сомнений. Лука 一 одна из самых выдающихся легенд нашего клуба. Мы очень рады, что он останется», — сказал Перес после финального матча ЛЧ.

Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Отметим, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.