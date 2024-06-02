Голы Месси, Суареса и Альбы не помогли «Интер Майами» обыграть «Сент-Луис Сити» в МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Сент-Луис Сити». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась со счётом 3:3.
США - Major League Soccer . МЛС
02 июня 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 3
Сент-Луис Сити
Сент-Луис
0:1 Durkin – 15' 1:1 Месси – 25' 1:2 Вассилев – 41' 2:2 Суарес – 45+2' 2:3 Суарес – 68' 3:3 Альба – 85'
В составе «Сент-Луис Сити» забивали Крис Деркин, Индиана Вассилев и ещё один гол в свои ворота срезал нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.
За «Интер Майами» забивали Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба.
Таким образом, «Интер Майами» не может победить на протяжении двух игр кряду (поражения и ничья). «Сент-Луис Сити» прервал серию поражений из трёх матчей.
В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион», а «Сент-Луис Сити» проведёт матч с «Портленд Тимберз». Матчи пройдут 16 и 9 июня соответственно.
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