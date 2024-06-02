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Голы Месси, Суареса и Альбы не помогли «Интер Майами» обыграть «Сент-Луис Сити» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Сент-Луис Сити». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась со счётом 3:3.

В составе «Сент-Луис Сити» забивали Крис Деркин, Индиана Вассилев и ещё один гол в свои ворота срезал нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.

За «Интер Майами» забивали Лионель Месси, Луис Суарес и Жорди Альба.

Таким образом, «Интер Майами» не может победить на протяжении двух игр кряду (поражения и ничья). «Сент-Луис Сити» прервал серию поражений из трёх матчей.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Филадельфией Юнион», а «Сент-Луис Сити» проведёт матч с «Портленд Тимберз». Матчи пройдут 16 и 9 июня соответственно.

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