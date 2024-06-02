Флорентино Перес прокомментировал победу «Реала» в Лиге чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о победе мадридской команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0). Отметим, для «сливочных» это 15-я победа в главном европейском турнире Европы.

«Мы очень счастливы! Выиграть Лигу чемпионов непросто, у «Реала» в этом турнире своя история, которую все знают. Соперники более мотивированы, они растут. Мы хорошо провели турнир и достойны этого Кубка, 15-го для нас. Эта команда – семья. Команда – наш ключ к успеху», – приводит слова Переса Marca.

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

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