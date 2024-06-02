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Карвахаль: приятно, что я забил головой, будучи самым маленьким игроком в финале ЛЧ

Карвахаль: приятно, что я забил головой, будучи самым маленьким игроком в финале ЛЧ
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Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о победе в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Прежде чем забить, я просто чувствовал, что хочу забить. Тот факт, что в итоге я забил головой, будучи самым маленьким игроком на поле, это, конечно, приятно. У меня нет слов, чтобы описать то, чего мы достигли. Выиграть мою шестую Лигу чемпионов невообразимо. Это нечто уникальное, я особенно рад творить историю вместе с «Реалом». Я очень горжусь тем фактом, что мои дети могут видеть, как я выигрываю эти трофеи. Они очень рады тому, чего достигает их отец, и люди говорят им в школе, насколько хорош их отец», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Напомним, Карвахаль стал автором одного забитого мяча.

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