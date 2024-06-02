Карвахаль: приятно, что я забил головой, будучи самым маленьким игроком в финале ЛЧ

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о победе в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира команда обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

«Прежде чем забить, я просто чувствовал, что хочу забить. Тот факт, что в итоге я забил головой, будучи самым маленьким игроком на поле, это, конечно, приятно. У меня нет слов, чтобы описать то, чего мы достигли. Выиграть мою шестую Лигу чемпионов невообразимо. Это нечто уникальное, я особенно рад творить историю вместе с «Реалом». Я очень горжусь тем фактом, что мои дети могут видеть, как я выигрываю эти трофеи. Они очень рады тому, чего достигает их отец, и люди говорят им в школе, насколько хорош их отец», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Напомним, Карвахаль стал автором одного забитого мяча.

Известные дети спортсменов