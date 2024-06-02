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«Он больше всех помогал мне в ЦСКА». Файзуллаев прокомментировал уход Набабкина

«Он больше всех помогал мне в ЦСКА». Файзуллаев прокомментировал уход Набабкина
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Атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался по поводу ухода из клуба 37-летнего защитника Кирилла Набабкина.

«Всем грустно от ухода Кирилла Анатольевича Набабкина. Но мы с ним всегда на связи, будем продолжать общаться. Это взрослый человек, он сам принимает решения. Можно сказать, что он больше всех помогал мне в ЦСКА», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Ранее пресс-служба московского ЦСКА объявила, что сезон-2023/2024 станет последним в клубе для 37-летнего защитника Кирилла Набабкина, игравшего по ходу своей карьеры как на флангах, так и в центре обороны. За армейцев футболист выступал с декабря 2009 года, выиграл в их составе три чемпионата, три Кубка и три Суперкубка России.

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