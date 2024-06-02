Алдонин: с таким составом ЦСКА нужно бороться если не за чемпионство, то за тройку

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил итоги сезона-2023/2024 для красно-синих.

«Безусловно, результат неутешительный. Таблица показывает, что много очков было упущено, чемпионат неоднозначный. Но говорить, какое принимать решение, я не готов. Это нетактично и неэтично.

Руководство переговорит, выяснит все моменты и будет принимать решение. Понятно, что сезон получился, на мой взгляд, неудовлетворительным. С таким составом нужно бороться если не за чемпионство, то за тройку. Но сколько очков было потеряно в концовках и в выездных, и в домашних матчах… Конечно же, есть над чем подумать и есть что улучшать», — приводит слова Алдонина «РИА Новости».

Московский ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова завершил сезон-2023/2024 на шестом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 30 матчах. В Кубке России армейцы вышли в финал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где уступили в серии послематчевых пенальти петербургскому «Зениту» (1:1, 0:0, 4:5 пен.).

В сезоне-2022/2023 ЦСКА также под руководством Федотова занял второе место в РПЛ, набрав 58 очков, и выиграл Кубок России.