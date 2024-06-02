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Андрей Лунин установил уникальный рекорд футбола

Андрей Лунин установил уникальный рекорд футбола
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«Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов — 2:0.

Таким образом, украинский вратарь Андрей Лунин во второй раз в карьере стал победителем Лиги чемпионов. Первый раз он получил медаль в сезоне-2021/22. Он является первым украинцем, сумевшим дважды выиграть этот турнир.

В этом сезоне Лунин провёл 8 матчей в Лиге чемпионов, 2 из которых на ноль.

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.

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