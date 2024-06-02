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Стала известна статистика «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов

Стала известна статистика «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов
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1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли» завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встретились мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Испанский клуб выиграл со счётом 2:0 и стал победителем турнира, забитыми мячами отметились Даниэль Карвахаль на 74-й минуте и Винисиус Жуниор на 83-й минуте.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. «Реал» создал у ворот «Боруссии» семь голевых моментов против шести в исполнении чёрно-жёлтых. Игроки «королевского клуба» нанесли 13 ударов по воротам (семь в створ), дортмундцы — восемь ударов (четыре в створ), превосходство испанцев по ожидаемым голам (xG) составило 1,52 против 0,66. При этом «сливочные» владели мячом 52% времени, «Боруссия» — 48%.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов / Кубка чемпионов в 15-й раз в своей истории.

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