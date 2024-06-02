Стала известна статистика «Реала» и «Боруссии» в финале Лиги чемпионов

1 июня на лондонском стадионе «Уэмбли» завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встретились мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Испанский клуб выиграл со счётом 2:0 и стал победителем турнира, забитыми мячами отметились Даниэль Карвахаль на 74-й минуте и Винисиус Жуниор на 83-й минуте.

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. «Реал» создал у ворот «Боруссии» семь голевых моментов против шести в исполнении чёрно-жёлтых. Игроки «королевского клуба» нанесли 13 ударов по воротам (семь в створ), дортмундцы — восемь ударов (четыре в створ), превосходство испанцев по ожидаемым голам (xG) составило 1,52 против 0,66. При этом «сливочные» владели мячом 52% времени, «Боруссия» — 48%.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов / Кубка чемпионов в 15-й раз в своей истории.