Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Модрич трогательно высказался после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Модрич трогательно высказался после победы «Реала» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич эмоционально прокомментировал победу испанцев в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Когда я пришёл в «Реал», у меня была мечта выиграть одну Лигу чемпионов. Сейчас я надеюсь, что выиграю седьмой такой трофей с этим клубом. «Реал» – это клуб моей жизни, я бы хотел завершить карьеру здесь. Мне действительно надоело слышать разговоры про возраст. Мой уровень по-прежнему высок

Также я очень рад за Тони, что он завершил свою клубную карьеру таким образом. Лучше быть и не может. Поздравляю его и хочу сказать спасибо за всё, что он сделал для этого клуба. Мы много раз входили в историю и сегодня снова случилось безумие. А также… делить с Начо звание самых титулованных игроков клуба – это нечто уникальное», – сказал Модрич после матча.

Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Президент «Реала» Перес высказался о будущем Модрича после победы в Лиге чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android