Модрич трогательно высказался после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич эмоционально прокомментировал победу испанцев в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Когда я пришёл в «Реал», у меня была мечта выиграть одну Лигу чемпионов. Сейчас я надеюсь, что выиграю седьмой такой трофей с этим клубом. «Реал» – это клуб моей жизни, я бы хотел завершить карьеру здесь. Мне действительно надоело слышать разговоры про возраст. Мой уровень по-прежнему высок

Также я очень рад за Тони, что он завершил свою клубную карьеру таким образом. Лучше быть и не может. Поздравляю его и хочу сказать спасибо за всё, что он сделал для этого клуба. Мы много раз входили в историю и сегодня снова случилось безумие. А также… делить с Начо звание самых титулованных игроков клуба – это нечто уникальное», – сказал Модрич после матча.

Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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