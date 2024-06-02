Арсен Венгер неожиданно рассказал, когда «Реал» должен объявить о трансфере Мбаппе

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер во время финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0) высказался о том, когда «Королевский клуб» объявит о трансфере французского форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Мбаппе официально станет игроком «Реала» в ближайшие 48 часов», – приводит слова Венгера beIN Sports.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб объявит о подписании Мбаппе 3 или 4 июня, однако презентует в качестве своего игрока после завершения Евро-2024.

Напомним, ранее Мбаппе объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня 2024 года. Сообщалось, что нападающий подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

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