Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Венгер неожиданно рассказал, когда «Реал» должен объявить о трансфере Мбаппе

Арсен Венгер неожиданно рассказал, когда «Реал» должен объявить о трансфере Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер во время финального матча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (2:0) высказался о том, когда «Королевский клуб» объявит о трансфере французского форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Мбаппе официально станет игроком «Реала» в ближайшие 48 часов», – приводит слова Венгера beIN Sports.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация, что мадридский клуб объявит о подписании Мбаппе 3 или 4 июня, однако презентует в качестве своего игрока после завершения Евро-2024.

Напомним, ранее Мбаппе объявил, что покинет парижский клуб по окончании контракта, срок действия которого истекает в конце июня 2024 года. Сообщалось, что нападающий подпишет с мадридским «Реалом» пятилетний контракт. Француз будет получать в «Реале» € 15 млн в год — меньше того, что ему платили в «ПСЖ». При этом игроку полагается подписной бонус в € 150 млн.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач.

Материалы по теме
Модрич трогательно высказался после победы «Реала» в Лиге чемпионов

Мбаппе представил свою восковую фигуру в музее мадам Тюссо:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android