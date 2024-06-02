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ВрИО губернатора региона прокомментировал поражение тульского «Арсенала» в стыковых матчах

ВрИО губернатора региона прокомментировал поражение тульского «Арсенала» в стыковых матчах
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Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев высказался после поражения тульского «Арсенала» в домашнем ответном стыковом матче с «Пари НН» (0:2, 2:3 по сумме двух встреч), которое оставило «оружейников» в Первой лиге на следующий сезон.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    

«Ребята — большие молодцы. Мы сегодня рассматриваем одну игру, но я бы рассматривал весь сезон. На мой взгляд, он получился хорошим и ярким. Конечно, ребята расстроены, немного не дотянули. Чем ближе находишься к победе, тем горечь поражения сильнее. Уверен, что команда соберётся, у неё есть костяк, который готов добиваться новых успехов. А мы в этом будем стараться нашим ребятам помочь. Туляки любят спорт, любят футбол», — приводит слова Миляева ТАСС.

Тульский «Арсенал» занял четвёртое место по итогам розыгрыша Первой лиги, что дало ему возможность сыграть в стыковых матчах с «Пари НН» за право выхода в РПЛ на следующий сезон. Первый матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 2:1 в пользу «канониров», ответный матч в Туле 1 июня со счётом 2:0 выиграли волжане благодаря голу Кирилла Боженова на 18-й минуте игры и автоголу защитника «Арсенала» Эрвинга Ботака-Иобома на 58-й минуте.

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