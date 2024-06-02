Алекс Фергюсон является обладателем необычного 41-летнего достижения в истории еврокубков

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон остаётся единственным тренером с 1983 года, которому удалось обыграть «Реал» в финале еврокубка.

Тогда Фергюсон руководил шотландским «Абердином». В финале Кубка обладателей кубков УЕФА сенсационный шотландский коллектив обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:1. Сейчас этого турнира больше не существует, однако эта победа является последней для любой команды в Европе над «сливочными» в финалах любых еврокубковых турниров.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал», победу одержал «Королевский клуб» со счётом 2:0. Таким образом, мадридский «Реал» выиграл 15-й трофей в элитном европейском турнире за свою историю.

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