Алдонин — о возможной замене Федотова в ЦСКА: нужно давать шанс российским тренерам

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о преемнике Владимира Федотова на посту главного тренера армейцев в случае его ухода.

«На мой взгляд, необходим российский специалист. В это время нужно давать шанс нашим тренерам. Если мы не будем давать такой шанс, то можем потерять идентичность. Именно поэтому хочется, чтобы сейчас было больше доверия российским тренерам», — приводит слова Алдонина «РИА Новости».

57-летний российский тренер Владимир Федотов возглавляет московский ЦСКА с июня 2022 года. Сезон-2023/2024 команда завершила на шестом месте турнирной таблицы РПЛ с 48 очками в 30 матчах. В Кубке России красно-синие вышли в финал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где уступили в серии послематчевых пенальти петербургскому «Зениту» (1:1, 0:0, 4:5 пен.). В сезоне-2022/2023 ЦСКА выиграл серебряные медали чемпионата России и стал обладателем Кубка страны.