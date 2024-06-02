Александр Сторожук продолжит работу с тульским «Арсеналом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук продолжит работу с командой после поражения от «Пари НН» в стыковых матчах за право выступления в РПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. По данным источника, с 42-летним специалистом подписан контракт ещё на один сезон.

Александр Сторожук возглавляет «Арсенал» с января 2023 года. В сезоне-2023/2024 туляки заняли четвёртое место в Первой лиге, что дало им возможность сыграть в стыковых матчах с «Пари НН» за право выхода в РПЛ на следующий сезон. Первый матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 2:1 в пользу «канониров», ответный матч в Туле 1 июня со счётом 2:0 выиграли волжане. Таким образом, сезон-2024/2025 «Арсенал» вновь проведёт в Первой лиге.

По данным аналитического портала Transfermarkt, срок действия контракта Сторожука с тульским клубом истекает в июне 2026 года.