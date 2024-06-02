Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов, обратившись к президенту «сливочных» Флорентино Пересу. В решающем матче турнира мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:0.

«Да, теперь мы будем праздновать нашу победу. Я сказал президенту Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле Лиги чемпионов – но не говорю делать это с завтрашнего дня», — приводит слова Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Ранее «Реал» в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

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