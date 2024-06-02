Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов

Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов, обратившись к президенту «сливочных» Флорентино Пересу. В решающем матче турнира мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Да, теперь мы будем праздновать нашу победу. Я сказал президенту Пересу, чтобы он уже начинал думать о 16-м титуле Лиги чемпионов – но не говорю делать это с завтрашнего дня», — приводит слова Анчелотти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Ранее «Реал» в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

Материалы по теме
Анчелотти обновил уникальное тренерское достижение в Лиге чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android