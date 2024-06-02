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Генич отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов

Генич отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов
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Известный российский комментатор и журналист Константин Генич высказался о победе «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 с дортмундской «Боруссией» (2:0).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Буднично и скучно. И со схожим сценарием. «Реал» и болельщиков Мадрида с очередной победой!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0. Также «Реал» в 15-й раз в своей истории стал лучшей командой Европы, взяв трофей главного еврокубкового турнира.

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