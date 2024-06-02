Родриго отреагировал на слухи об уходе из «Реала»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал слухи о своём уходе из испанского клуба. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Родриго может покинуть «Реал» из-за скорого прихода в клуб вингера Килиана Мбаппе. Подчёркивалось, что в услугах 23-летнего нападающего заинтересован «Манчестер Сити». Отметим, что недавно футболист назвал «горожан» лучшей командой в мире.

«Эта неделя была сложной для меня, мои слова были вырваны из контекста в тех интервью. Конечно, я остаюсь, зачем мне уезжать?», — приводит слова Родриго Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.