Анчелотти — о «Реале»: нечто особенное — выиграть шесть трофеев Лиги чемпионов за 10 лет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 2:0.

«Это кажется вполне нормальным, но это не нормально. Это нечто особенное для клуба — выиграть шесть трофеев Лиги чемпионов за 10 лет. Потому что, как вы видели сегодня, это непросто. Дортмундская «Боруссия» играла очень хорошо, они были сильнее и лучше нас в первом тайме. В этот момент нужно сохранять спокойствие, контроль. Это фантастический результат, потому что они играли лучше, они могли заслужить право остаться наверху. Второй тайм был лучше», — приводит слова Анчелотти 90min со ссылкой на CBS.

«Реал» в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.