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«Локомотив» проявляет интерес к экс-игроку ЦСКА Зайнутдинову — Kartalın Asaleti JK

«Локомотив» проявляет интерес к экс-игроку ЦСКА Зайнутдинову — Kartalın Asaleti JK
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«Локомотив» заинтересован в услугах 26-летнего левого защитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова. Об этом сообщает Kartalın Asaleti JK в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к Зайнутдинову также проявляют другие российские клубы, однако не раскрывается, какие именно.

Напомним, в нынешнем сезоне левый защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Зайнутдинов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год.

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