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Тренер «Реала» Анчелотти высказался об игре «Боруссии» Д в финале Лиги чемпионов

Тренер «Реала» Анчелотти высказался об игре «Боруссии» Д в финале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре «Боруссии» в финале Лиги чемпионов. В решающем матче турнира мадридский клуб обыграл дортмундцев со счётом 2:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Во-первых, мы потеряли много мячей, и они были сильны в переходе из обороны в атаку. У нас не было хорошего баланса. У них было две возможности забить — Адейеми и Фюллькруг. Больше баланса, чтобы оставаться сильными при переходе, оставаться сильными сзади. Было совершенно ясно, что они играют именно так – низкий блок и переход.

Они (игроки «Реала») не нервничали, они были спокойны. Я сказал, что мы должны действовать лучше, и они согласились, что могут действовать лучше», — приводит слова Анчелотти 90min со ссылкой на CBS.

«Реал» в 15-й раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее «сливочные» становились обладателями этого трофея в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2022 годах.

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