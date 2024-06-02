«Балтика» — «Зенит»: во сколько начнётся Суперфинал Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: