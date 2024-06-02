Хоселу — о победе в ЛЧ: я вижу, как мой сын плачет

34-летний нападающий «Эспаньола» Хоселу, выступающий за мадридский «Реал» на правах аренды, высказался о своём будущем после победного финала Лиги чемпионов в матче с дортмундской «Боруссией» (2:0).

«Я не знаю, где я буду в следующем сезоне. Теперь мы поговорим об этом. Я вижу, как мой сын плачет, я так взволнован. Если ты мечтаешь о чём-то, иногда у тебя это получается», — сказал Хоселу на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Реал» собирается выкупить игрока за € 1,5 млн, прописанных в контрактном соглашении с «Эспаньолом».

Хоселу перешёл в клуб в июле 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 48 матчей, забил 17 мячей и отдал три голевые передачи. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.