Руслан Безруков: я не закроюсь от СМИ, мне нравится шутить

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос, не закроется ли он от СМИ после заседания комитета по этике РФС (4 июня), на котором он может получить наказание за шутку, произнесённую после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Не закроюсь ли я после заседания от СМИ? Думаю, что пока нет. В целом мне нравится шутить, весело проводить время, это удовольствие, когда ты просто на одной волне с болельщиками. Это дружественная атмосфера, я считаю. Конечно, хочется, чтобы это дальше продолжалось», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Напомним, после указанного матча футболист пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара», являвшегося конкурентом «Зенита» в борьбе за титул РПЛ.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

В нынешнем сезоне Безруков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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