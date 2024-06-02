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В РФС спрогнозировали вероятную посещаемость матча сборной России и Беларуси

В РФС спрогнозировали вероятную посещаемость матча сборной России и Беларуси
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мыслями о посещаемости предстоящего товарищеского матча между сборными Беларуси и России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень сложно сказать, сколько наших болельщиков будет на матче с белорусами. Суббота — не самый удобный день. Я не думаю, что условно будет половина стадиона в Минске», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России в июне проведёт только второй матч в 2024 году. Встреча в Беларуси состоится 7 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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