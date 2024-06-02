В «Пари НН» сообщили, что Зе Турбо и Босельи останутся в команде на следующий сезон

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о комплектации состава нижегородского клуба на следующий сезон.

«Остаются ли Гоцук, Александров? Все ребята, которые что-то дали команде, которые двигали нас вперёд, были душой раздевалки, которые мотивировали друг друга… Если у них самих нет противопоказаний оставаться в «Пари НН», мы будем рады их видеть. Босельи остаётся? Да. Зе Турбо? Тоже.

Какие позиции нуждаются в усилении? Мы будем удивлять», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Напомним, 1 июня состоялся ответный переходный матч за право остаться в Российской Премьер-Лиге, в котором нижегородцы обыграли тульский «Арсенал» со счётом 2:0. По сумме двух игр со «Пари НН» одержал победу счётом 3:2 и сохранил за собой право выступить в РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков в 30 матчах.