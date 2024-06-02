«Я отпустил ситуацию». Безруков — о рассмотрении его шутки в комитете по этике РФС

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос, будет ли он присутствовать на заседании комитета по этике РФС (4 июня), на котором он может получить наказание за шутку, произнесённую после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Да, конечно. Буду объяснять свою позицию. Много комментариев в мою поддержку? Да, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут. Мне очень много написало людей в запрещённой социальной сети. Я очень благодарен этим людям, потому что сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда уже вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать. Благодаря людям, которые поддерживали, писали тёплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

Напомним, после указанного матча футболист пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара», являвшегося конкурентом «Зенита» в борьбе за титул РПЛ.

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

В нынешнем сезоне Безруков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: