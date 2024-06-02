Перес — о сезоне в ЛЧ: мы хотим выиграть 16-й трофей

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался об ощущениях от прошедшего сезона Лиги чемпионов — 2023/2024, ставшего победным для клуба. Отметим, что для «сливочных» это 15-я победа в главном европейском турнире Европы.

— Что вы думаете об этой Лиге чемпионов?

— Я думаю, что мы уже нацелены на следующую. Мы хотим выиграть 16-й трофей, — приводит слова Переса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в составе «Реала» голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024, одержав разгромную победу в финале турнира с «Байером» со счётом 3:0.