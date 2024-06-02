Глава судейского комитета РФС: мы прошли этот сезон максимально без скандалов

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитров в нынешнем сезоне. Функционер заявил, что в РФС видят положительную динамику, а также рассказал, с чем связано недовольство судейством.

«Мы видим позитивную динамику. К сожалению, повышение контактов и единоборств пока воспринимается адекватно не всеми болельщиками. Но мы начали двигаться в намеченном направлении. Надеюсь, что в следующем сезоне будем также двигаться вперёд.

Судейских скандалов стало меньше? Может быть, их не стало меньше, но этот сезон был самым сложным за последние пять-семь лет. Сейчас гораздо более сложный период с соревновательной точки зрения, но мы прошли максимально без скандалов. Да, эмоции были, недовольство всегда будет. Но это связано с оголённым нервом функционеров», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Каманцев возглавил судейский комитет РФС в 2022 году. Также Павел был одним из авторов судейской реформы РФС в 2019 году. При его участии РФС разработал новые регламенты и этические стандарты для рефери, увеличил фонд оплаты труда арбитров и сформировал прозрачную систему рейтингов и премирования.