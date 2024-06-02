Президент «Реала» уклонился от вопроса о приходе Мбаппе в клуб

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после финала Лиги чемпионов ответил на вопрос, присоединится ли нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе к «сливочным» нынешним летом.

«Мбаппе? Нужно поздравлять игроков, выигравших Лигу чемпионов, а не говорить о футболистах, выступающих за другой клуб», — приводит слова Переса Sport.es.

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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что ещё зимой нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу «ПСЖ», что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: