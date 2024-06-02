В «Ахмате» сообщили, что согласовали трёхлетний контракт с Магомедом Адиевым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что новый контракт с главным тренером команды Магомедом Адиевым согласован.

«Контракт с Адиевым пока не подписан, потому что ещё не расторгнут со сборной Казахстана. Он согласован сроком на три года, все условия обговорены», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Казахстана официально объявила о решении Адиева покинуть пост главного тренера национальной команды по семейным обстоятельствам. Соглашение 46‑летнего специалиста с «Ахматом» действует до 1 июня.

«Ахмат» завершил сезон-2023/2024 на 10-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, в активе команды 35 очков по итогам 30 матчей.

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