«Фенербахче» анонсировал назначение Моуринью на пост тренера

«Фенербахче» анонсировал назначение португальского специалиста Жозе Моуринью на пост нового главного тренера команды.

«Моур Тайм», — написано в соцсети турецкого клуба.

Фото: ФК «Фенербахче»

На часах, представленных на изображении, указано время — 19:00. Время в Стамбуле совпадает с московским.

Напомним, на данный момент португальский специалист официально не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Ранее в СМИ появилась информация, что Моуринью уже подписал контракт с «Фенербахче», рассчитанный на два года.

По итогам чемпионата Турции сезона-2023/2024 «Фенербахче» занял второе место с 98 очками, отстав от выигравшего турнир «Галатасарая» на три очка.

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: