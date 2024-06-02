Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рюдигер: если хочешь быть на стороне победителей, то переходи в «Реал»

Рюдигер: если хочешь быть на стороне победителей, то переходи в «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, когда понял, что может стать игроком «сливочных».

«Знаете, когда я понял, что могу попасть в «Реал» Мадрид? Когда я выиграл Лигу чемпионов с «Челси». В тот момент я понял, что могу приехать туда. Если хочешь быть на стороне победителей, то переходи в «Реал», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, до того, как присоединиться к «Реалу» летом 2022 года, Рюдигер выступал за «Челси», «Рому» и «Штутгарт».

Напомним, вчера, 1 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором «Реал» встречался с дортмундской «Боруссией» (2:0). В составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    
Материалы по теме
Родриго отреагировал на слухи об уходе из «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android