Рюдигер: если хочешь быть на стороне победителей, то переходи в «Реал»

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, когда понял, что может стать игроком «сливочных».

«Знаете, когда я понял, что могу попасть в «Реал» Мадрид? Когда я выиграл Лигу чемпионов с «Челси». В тот момент я понял, что могу приехать туда. Если хочешь быть на стороне победителей, то переходи в «Реал», — приводит слова Рюдигера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, до того, как присоединиться к «Реалу» летом 2022 года, Рюдигер выступал за «Челси», «Рому» и «Штутгарт».

Напомним, вчера, 1 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором «Реал» встречался с дортмундской «Боруссией» (2:0). В составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024