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Игроком «МЮ» Гринвудом интересуется «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport

Игроком «МЮ» Гринвудом интересуется «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, выступающий в этом сезоне за «Хетафе» на правах аренды, может стать игроком «Ювентуса», сообщает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 22-летний англичанин является одной из главных опций на усиление атаки «старой синьоры» предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что после успешного сезона футболистом интересуются и другие топ-клубы, в том числе мадридский «Атлетико» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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