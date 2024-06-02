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Александр Филимонов: Сафонов достиг уровня «ПСЖ»

Александр Филимонов: Сафонов достиг уровня «ПСЖ»
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Бывший вратарь сборной России и «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос, достиг ли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов уровня «ПСЖ», куда он потенциально может перейти.

«Я думаю, что да. Потому что Матвей может себя реализовать, и то, что он поедет в «ПСЖ» — это плюс. Определённый вызов, новая страница в его жизни. Лучше принять этот вызов, попробовать. Поиграть, потренироваться в таком клубе, нежели, имея возможность, не попробовать. Пусть пробует, пытается», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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