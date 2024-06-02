В РФС заявили, что прогресс в судействе связан с приходом Мажича

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев высказался о работе главы департамента судейства Милорада Мажича.

«Прогресс в судействе связываете с приходом Мажича? Безусловно. У него изначально был план и видение судейства, которое должно быть реализовано. Оно заключалось в том, что необходимо поднять планку единоборств и вмешательств, чтобы все воспринимали тот же пенальти как что-то очевидное.

Когда Милорад уезжал работать на зарубежные матчи, его критиковали за то, что он не фокусируется на работе в России? С одной стороны, были минимальные отвлечения. С другой стороны, он представлял РФС на тренировочных сборах ФИФА самого высокого уровня. Потери в качестве не было. Отказываться от чести быть инструктором лучших арбитров мира и получать обратную связь от того же Пьерлуиджи Коллины — в этом скорее больше плюсов, чем минусов», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, 51-летний Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 годах, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.