Ташуев заявил, что у «Зенита» нет явного преимущества в матче с «Балтикой»

Известный российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором «Балтика» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думаю, в этой игре у «Зенита» нет явного преимущества. Шансы на победу примерно 60 на 40 в пользу Санкт-Петербурга. У «Балтики» хороший состав, там есть исполнители. Тем более в Кубке всегда решают детали и нюансы. Непонятно, какую тактику Игнашевич выберет на игру и от чего вообще будет отталкиваться «Зенит». Не думаю, что «Зенит» сейчас на спаде. Просто чемпионат подравнялся, московские клубы укрепились, а в «Зенит» больше не едут звёзды вроде Халка и Витселя», – приводит слова Ташуева Metaratings.

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: