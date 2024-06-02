Игрок «Аталанты» Копмейнерс согласовал контракт с «Ювентусом» — Tuttosport

26-летний полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс станет игроком «Ювентуса», сообщает интернет-издание Tuttosport.

По информации источника, нидерландский футболист договорился о согласовании контракта с туринским клубом на пять лет. Считается, что зарплата игрока будет € 4,5 млн за сезон.

Ранее сообщалось, что Тён Копмейнерс являлся приоритетной задачей на летнюю трансферную кампанию английского «Ливерпуля» после того, как Арне Слот станет главным тренером клуба.

26-летний Копмейнерс выступает за «Аталанту» с августа 2021 года, когда он перешёл в клуб из Бергамо из «АЗ Алкмар». В текущем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.