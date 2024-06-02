Тренер «Пари НН» Илич признался, что думал уйти из команды

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о том, что думал уйти из команды.

— «Пари НН» в двух матчах подряд пропускал по шесть голов. У вас возникали мысли об уходе из клуба?

— Да. Поверьте, мы с тренерским штабом работали очень много в последние месяцы, провели много времени на подготовку к играм, к тренировкам. Это всё не так просто, а потом ты дважды получаешь по шесть голов. Но ок, важно, что мы остались в Премьер-Лиге. Надеюсь, что игр с шестью пропущенными голами больше никогда не случится, — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Ответный стыковой матч за право играть в РПЛ прошел на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и осталась в РПЛ на следующий сезон. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.