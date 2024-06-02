Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Илич признался, что думал уйти из команды

Тренер «Пари НН» Илич признался, что думал уйти из команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о том, что думал уйти из команды.

— «Пари НН» в двух матчах подряд пропускал по шесть голов. У вас возникали мысли об уходе из клуба?
— Да. Поверьте, мы с тренерским штабом работали очень много в последние месяцы, провели много времени на подготовку к играм, к тренировкам. Это всё не так просто, а потом ты дважды получаешь по шесть голов. Но ок, важно, что мы остались в Премьер-Лиге. Надеюсь, что игр с шестью пропущенными голами больше никогда не случится, — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Ответный стыковой матч за право играть в РПЛ прошел на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян из Сочи. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, благодаря которой команда избежала вылета в Первую лигу и осталась в РПЛ на следующий сезон. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

Материалы по теме
В «Пари НН» сообщили, что Зе Турбо и Босельи останутся в команде на следующий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android