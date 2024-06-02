Гендир «Пари НН» Мелик-Гусейнов: думаю, Саша Илич доволен своим выбором

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о сербском главном тренере клуба Саше Иличе, а также заявил, что в сохранении места в Российской Премьер-Лиге есть заслуга экс-наставника команды Сергея Юрана.

«У Илича контракт на полтора года. Поэтому никаких изменений пока не предпринимаем. Ему было очень тяжело. Попасть из солнечной Греции в весенний Нижний Новгород… Да ещё и в момент, когда крайне сложно приходилось команде, столько игроков было травмировано, возникали психологические моменты, которые мы пытались преодолевать буквально по живому.

Этот момент ещё больше закалил его как тренера. Думаю, Саша доволен своим выбором. Но не стоит забывать и Сергея Николаевича Юрана, благодаря которому команда набирала очки в первой части сезона. В том, что мы остались в РПЛ, есть и его заслуга», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре.