«Теперь ты переходишь в «Фенербахче». Моуринью подшутил над Беллингемом после финала ЛЧ

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем после минувшего финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2) попросил известного португальского тренера Жозе Моуринью, который в ближайшее время должен возглавить «Фенербахче», сфотографироваться с его мамой. После того как Моуринью выполнил просьбу Беллингема, он с улыбкой сказал игроку «сливочных» следующее: «Теперь ты переходишь в «Фенербахче».

Напомним, вчера, 1 июня, состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором «Реал» встречался с дортмундской «Боруссией» (2:0). В составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024

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