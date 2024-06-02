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Дьяков: «Реал» и Анчелотти — молодцы, но финал ЛЧ не был лучшим матчем в истории футбола

Дьяков: «Реал» и Анчелотти — молодцы, но финал ЛЧ не был лучшим матчем в истории футбола
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» (0:2).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«В финале Лиге чемпионов было два разных тайма. В первом «Боруссия» создала кучу моментов, очень грамотно выстроила игру на контратаках. Все привыкли к тому, что Дортмунд показывает весёлый футбол: сами забивают и пропускают. Они сыграли так же, как и с «ПСЖ», очень дисциплинировано, но подвела реализация. Во втором тайме Анчелотти внёс изменения, «Реал» отошёл, отдал инициативу и забил мяч со стандарта. В позиционном футболе ничего не получалось, моментов не было, а второй гол «Боруссия» сама себе «привезла». Анчелотти и «Реал» — молодцы, но нельзя сказать, что это был лучший матч в истории футбола. Не очень унылый, но и не выдающийся, обычно такие финалы и бывают.

Кто-то хотел, чтобы Ройс выиграл трофей, а кто-то, чтобы Модрич и Кроос. Жалко и Ройса, который не смог выиграть чемпионат мира из-за травмы, теперь проиграл финал Лиги чемпионов. Но это футбол, всегда за кого-то обидно, а за кого-то радостно», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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