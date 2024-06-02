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Экс-игрок «Боруссии» Бут заявил, что Головин смог бы усилить дортмундский клуб

Экс-игрок «Боруссии» Бут заявил, что Головин смог бы усилить дортмундский клуб
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Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о том, кто из российских игроков мог бы усилить немецкий клуб.

«Тяжело сказать. Головин сейчас в хорошей форме. Да, были слухи об интересе к нему со стороны Дортмунда, но сейчас он продлил контракт с «Монако». Конечно, он бы усилил «Боруссию», – сказал Бут.

Головин — воспитанник академии ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. Напомним, Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.

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