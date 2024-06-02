Роналду пытается убедить Каземиро и Начо присоединиться к «Аль-Насру» — Marca

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обсудил с защитником мадридского «Реала» Начо Фернандесом и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро возможность их перехода в саудовский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, португальский нападающий приобретает всё большее влияние в клубе и хочет окружить себя высококачественными игроками, обладающими опытом побед.

Ранее в СМИ появилась информация, что Начо покинет мадридский клуб по окончании нынешнего сезона. Сообщалось, что приоритетом для испанского футболиста является переход в МЛС. Также появлялись слухи о том, что Каземиро может быть продан в период действия летнего трансферного окна.

Напомним, 31 мая «Аль-Наср» в финале Кубка Короля проиграл «Аль-Хилялю» (1:1, 5:4 пен.).

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