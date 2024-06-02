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Дьяков: в матче «Акрон» — «Урал» не было видно, где команда РПЛ, а где — Первой лиги

Дьяков: в матче «Акрон» — «Урал» не было видно, где команда РПЛ, а где — Первой лиги
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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями о прошедших переходных матчах за место в РПЛ. Напомним, «Урал» по сумме двух матчей уступил «Акрону» (2:3), а «Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» (3:2).

«Перед стыками думал, что «Урал» 100% легко останется в РПЛ, а у «Пари НН» будет бой с «Арсеналом», но 50 на 50. Бой у «Пари НН» и «Арсенала» так и получился, но нижегородцы остались, хотя после первого матча вообще в них не верил, а «Урал» вылетел. Для меня сюрпризом стал и «Акрон», и игра «Урала». В первом матче екатеринбуржцы ужасно отыграли, а в ответном начали играть только после 70-й минуты. Не было видно, где команда РПЛ, а где — Первой лиги. Несмотря на это, «Урал» мог вытащить матч. Эрик Бикфалви мог перевести игру в дополнительное время, если бы реализовал свой момент. Надо было раньше начинать играть.

Обычно в команде, которая выходит в РПЛ, начинается глобальная перестройка. Самое ужасное, что она начинается не во время предсезонной паузы, а под закрытие трансферного окна. Пока все сыграются, уже начнётся зимний перерыв. «Балтика» за это и поплатилась. Если «Акрон» хочет сохранить прописку, надо сейчас этим заниматься, чтобы команда поехала на сборы с футболистами, которые будут играть в РПЛ. Понятно, что под конец ТО нужно будет усиление, но это одно-два точечных подписания, а не приобретать 10 человек 30 августа», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Понсе – 47'     1:1 Бегич – 74'     1:2 Бегич – 79'    
Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Боженов – 18'     0:2 Ботака-Иобома – 58'    
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