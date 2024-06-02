Глава судейского комитета РФС назвал самый напряжённый матч сезона для арбитров

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев назвал самый напряжённый матч для арбитров в минувшем сезоне.

«Сложно сказать сразу, поэтому назову матч, после которого мы с вами общаемся — «Акрон» — «Урал». Было добавлено восемь минут, своей сложной тактикой «Урал» создал напряжение. «Акрон» подсдал, нерв в игре точно чувствовался. Может быть, были более напряжённые матчи, но ты понимаешь нерв, когда находишься на стадионе. Это точно была одна из самых напряжённых игр», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.