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Глава судейского комитета РФС назвал самый напряжённый матч сезона для арбитров

Глава судейского комитета РФС назвал самый напряжённый матч сезона для арбитров
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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев назвал самый напряжённый матч для арбитров в минувшем сезоне.

«Сложно сказать сразу, поэтому назову матч, после которого мы с вами общаемся — «Акрон» — «Урал». Было добавлено восемь минут, своей сложной тактикой «Урал» создал напряжение. «Акрон» подсдал, нерв в игре точно чувствовался. Может быть, были более напряжённые матчи, но ты понимаешь нерв, когда находишься на стадионе. Это точно была одна из самых напряжённых игр», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

В ответном переходном матче за право остаться в РПЛ между тольяттинским «Акроном» и екатеринбургским «Уралом» победили гости со счётом 2:1. На 47-й минуте Андрес Понсе вывел хозяев вперёд. На 74-й минуте Силвие Бегич сравнял счёт. Спустя пять минут Бегич оформил дубль. В первом матче, который прошёл 29 мая, «Акрон» одержал победу со счётом 2:0.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Понсе – 47'     1:1 Бегич – 74'     1:2 Бегич – 79'    
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