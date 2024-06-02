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Модрич продлит контракт с «Реалом» на следующей неделе — Фабрицио Романо

Модрич продлит контракт с «Реалом» на следующей неделе — Фабрицио Романо
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пролонгирует трудовое соглашение со «сливочными» на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, все детали контракта согласованы. Хорватский футболист отклонил два крупных предложения ради того, чтобы остаться в «Реале».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Реакция Мбаппе на вопрос о поддержке «Реала» или «Баварии»:

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