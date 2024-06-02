Глушаков: «Реал» — великий королевский клуб, а за Ройса не грустно, судьба у всех разная

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» (0:2).

«Был интересный финал Лиги чемпионов. Такой матч всегда интересно смотреть. Драматично — два игрока закончили карьеру, «Боруссия» не смогла победить. А «Реал» уже 15 трофеев Лиги чемпионов выиграл, великий королевский клуб.

За Ройса не грустно, это жизнь, судьба у всех разная. Значит, так и должно было случиться», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.

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