Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: «Реал» — великий королевский клуб, а за Ройса не грустно, судьба у всех разная

Глушаков: «Реал» — великий королевский клуб, а за Ройса не грустно, судьба у всех разная
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» (0:2).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Был интересный финал Лиги чемпионов. Такой матч всегда интересно смотреть. Драматично — два игрока закончили карьеру, «Боруссия» не смогла победить. А «Реал» уже 15 трофеев Лиги чемпионов выиграл, великий королевский клуб.

За Ройса не грустно, это жизнь, судьба у всех разная. Значит, так и должно было случиться», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Дьяков: «Реал» и Анчелотти — молодцы, но финал ЛЧ не был лучшим матчем в истории футбола

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android