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«Страдания стоили того». Куртуа поделился эмоциями после финала Лиги чемпионов

«Страдания стоили того». Куртуа поделился эмоциями после финала Лиги чемпионов
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на победу «сливочных» в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Когда ты знаешь, что столько месяцев страданий стоили того!» — написал Куртуа в соцсети Х (ранее Twitter), приложив фотографию, на которой он стоя на коленях, опустил голову на газон.

Напомним, в начале нынешнего сезона бельгийский вратарь порвал крестообразные связки, а 19 марта, находясь на финальном этапе восстановления, разорвал мениск. По причине наличия травм 32-летний вратарь принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не пропустил ни одного мяча.

Напомним, в составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы:

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