В «Пари НН» заявили, что рассматривают подписание Дзюбы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что нижегородцы рассматривают возможность подписания контракта с 35-летний нападающим Артёмом Дзюбой.

«Да, такая возможность есть, мы рассматриваем его. Поступило ли ему уже предложение? Пока нет», — приводит слова Мелик-Гусейнова ТАСС.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов. Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демиспор».