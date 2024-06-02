Винисиус является главным претендентом на «Золотой мяч» в 2024 году — Никола Скира

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор является главным претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам этого сезона, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вингер стал первым бразильцем, забившим больше одного гола в финалах турнира, поразив ворота в матче Лиги чемпионов с «Боруссией», вчера, 1 июня. Ранее он отмечался забитым мячом в финале с «Ливерпулем» в сезоне-2021/2022. Также Винисиус совершил восемь обводок, что стало лучшим результатом в финале Лиги чемпионов со времён Лионеля Месси в 2015 году, который сделал 10 обводок в матче с «Ювентусом».

Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Славко Винчичем (Словения). «Реал» одержал победу со счётом 2:0.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.